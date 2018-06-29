РИАМО - 29 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что власти подмосковного Реутова системно подходят к работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе к капремонту жилых домов, благодаря чему капремонт идет с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Спикер областного парламента совместно с главой городского округа Станиславом Каторовым посетили один из 19 многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта, расположенный по адресу: улица Молодежная, дом №5. Сейчас здесь проводят работы по замене кровли, разводящих трубопроводов в подвале, на чердаке с изоляцией и запорной арматурой и замену системы канализации.

«Городской округ Реутов по комплексной оценке качества жилищно-коммунального хозяйства в Московской области входит в число лучших муниципалитетов. Здесь сложился системный подход в работе, в том числе и в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах - по итогам первых пяти месяцев 2018 года, запланированные работы ведутся с опережением графика», - сказал Брынцалов.

Он напомнил, что в ходе капремонта на восьми объектах будет отремонтирован фасад, на 11 - кровель, а в одном из домов будет проведена еще и замена лифтов. На эти цели выделено порядка 200 миллионов рублей.

«Все работы синхронизированы с программами текущего ремонта подъездов и комплексного благоустройства дворовых территорий. Адресный перечень домов по этим программам был определен совместно с жителями. В список попали самые проблемные дома, по состоянию которых было больше всего жалоб в городскую администрацию, на портал «Добродел» и управляющие организации. Все работы должны быть завершены в октябре текущего года», - подчеркнул Брынцалов.

В настоящее время в Подмосковье ведется большая работа по формированию комфортной городской среды и стандартизации элементов благоустройства. Московская область лидирует по количеству многоквартирных жилых домов в России – на территории региона расположено 57 тысяч многоквартирных домов, что составляет порядка 210 миллионов квадратных метров жилплощади.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, не менее 25% от общего количества многоквартирных домов, в которых выполняется капремонт, ремонтируются комплексно, то есть одновременно производится два и более вида работ.