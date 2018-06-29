РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 2 июля проведет прием граждан в подмосковном Подольске, он будет принимать жителей с 11:00 до 14:00, сообщается на официальной странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 2 июля, проведу очередной прием граждан с 11:00 до 14:00 по адресу: Подольск, улица Кирова, 4 (администрация Подольска), 101 кабинет», – говорится в сообщении.

По его словам, встречи с жителями являются самой важной частью работы депутата. Каждый вопрос и обращение должны быть решены и законодательно выверены.