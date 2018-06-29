РИАМО - 29 июн. Жилищные инспекторы обнаружили неисправное освещение и сломанный дверной доводчик в одном из подъездов жилого многоквартирного дома №40 по улице Мечникова в подмосковной Коломне, после предписаний инспекторов управляющая компания устранила нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции Московской области.

«В адрес ООО УК «Жилье-ХХI» сотрудники подмосковной Госжилинспекции выдали предписание устранить выявленные нарушения. Управляющая организация позже отчиталась, что исполнила предписание в срок и в полном объеме. Государственные жилищные инспекторы зафиксировали, что ремонт дверного доводчика выполнен, и освещение восстановлено», – говорится в сообщении.

Руководитель ведомства Вадим Соков напомнил, что правила и нормы эксплуатации жилфонда устанавливают периодичность ремонта подъездов один раз в пять лет.

«Более того, в зависимости от классификации зданий и физического износа подъезд может ремонтироваться еще чаще – один раз в три года. Управляющие организации не должны забывать это при планировании своих работ», – сказал он.