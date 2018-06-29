РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Женщина, тело которой обнаружили утром в пятницу в поселке Львовский Подольска, оказалась гражданкой Белоруссии, у нее остались несовершеннолетний ребенок и пожилая мать, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В городском округе Подольск возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины, тело которой обнаружили утром в пятницу в поселке Львовский во дворе жилого дома с признаками удушения и изнасилования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Женщина является гражданкой Белоруссии. У нее остался несовершеннолетний ребенок и пожилая мать, с которыми она проживала в съемной квартире в поселке Львовский. Они также являются гражданами соседней страны. Убитая работала парикмахером», – сказал сотрудник.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Обнаруженные на соседних улицах личные вещи потерпевшей изъяты. Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия над потерпевшей.