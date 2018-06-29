РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Путевку от туристического агентства получит пара, которая победит по итогам «Парада молодоженов – 2018», мероприятие пройдет 8 июля в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» в Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель проекта Григорий Негин.

«Наши друзья подготовили очень приятный подарок для участников парада. Генеральный спонсор самого яркого свадебного события этого года «Парад молодоженов – 2018» туристическое агентство «Coral Travel. Люберцы» победителям вручит путевку», – сказал Негин.

Кроме этого, молодоженов ждут подарки и от других спонсоров. В том числе от информационного спонсора «РИАМО в Люберцах» – романтический материал о семейной паре-победительнице.

«Три дня до окончания приема заявок на самое долгожданное событие этого лета «Парад молодоженов-2018». На сегодняшний момент 38 пар из Люберец, Москвы, Дзержинского подали заявки на участие в нем», – отметил Негин.

Он добавил, что нынешний Парад отличается от двух прошлых.

«Участников ждет много сюрпризов. Начиная от официальной пресс-конференции, недели подготовки и приятных развлечений, мастер-класса по хореографии, фото для семейных пар, вечеринки и многое другое», – заключил Негин.