РИАМО - 29 июн. Управляющая компания из подмосковного Пущина пересчитала плату за водоснабжение после предписания Госжилинспекции Московской области, жителям были возвращены деньги за непредоставленные услуги водоснабжения сверх установленного срока, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию поступило обращение жителя города Пущино, в котором говорилось об отключении водоснабжения в одном из многоквартирных домов. Государственные жилищные инспекторы организовали проверку, и выяснили, что МУП «ЖКХ» осуществляла отключение водоснабжения для врезки существующих трубопроводов в систему холодного водоснабжения по адресу: город Пущино, микрорайон Д, дом 1. Однако продолжительность перерыва предоставления коммунальной услуги горячего и холодного водоснабжения превышена на семь часов, что является нарушением.

«Сотрудники Госжилинспекции Московской области выдали в адрес управляющей организации предписание – возобновить водоснабжение в доме и произвести перерасчет платы за коммунальную услугу. Управляющая компания МУП «ЖКХ» исполнила предписание Государственной жилищной инспекции. Произведен перерасчет, жителям многоквартирного дома возвращены деньги», - сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.