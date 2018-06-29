РИАМО - 29 июн. Выставка декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел «Подмосковье», открылась в Мытищинской картинной галерее, там представлено 200 экспонатов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Посетители выставки могут увидеть работы известных мастеров, представляющих знаменитых промыслы Подмосковья: Жостово, Федоскино, Гжель, Павлово-Посадская мануфактура, Богородское и другие.

«Гжель, например, у многих ассоциируется с изделиями в бело-голубой гамме. Помимо них на выставке есть редкие экспонаты с цветной росписью, которые экспонируются впервые», — сказала директор галереи Марина Домникова.

Куратор выставки, главный художник Павлово-Посадской мануфактуры Виктор Зубрицкий отметил, что очень интересно представлен Богородский промысел резьбы по дереву.

«Игрушки, созданные мастерами-виртуозами, привлекают внимание своим теплым отношением к действительности и тонким юмором», — добавил Зубрицкий.

На выставке представлено более 200 экспонатов. Она продлится до 26 августа.