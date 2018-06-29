РИАМО – 29 июн. Россия временно приостанавливает выдачу виз гражданам Литвы – участникам проекта «Миссия Сибирь» из-за ситуации с советскими памятниками в Литве, пишет Газета.ru.

В МИД подчеркнули, что принимаемые меры носят вынужденный характер.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В заявлении говорится, что на территории Литвы оказались заморожены практически все запланированные ремонтно-восстановительные работы на могилах советских воинов.

Также Захарова выразила обеспокоенность попытками демонтажа мемориалов советским воинам.

Часть денег из бюджета РФ идет на благоустройство и реставрацию мемориалов советских воинов, которые находятся за рубежом. К примеру, в Литве захоронено около 80 тысяч советских солдат и офицеров, а также более 200 тысяч военнопленных.