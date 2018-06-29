РИАМО - 29 июн. Центр социального обслуживания (ЦСО) «Троицкий» в новой Москве каждый день посещают от 30 до 50 человек, здание оснащено лифтом и в нем обеспечен комфортный доступ маломобильных граждан на креслах-колясках, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сильная социальная защита является визитной карточкой Москвы. <…> Сегодня более 170 тысяч жителей новой Москвы – ветеранов, инвалидов, семей с детьми – получают социальную помощь на уровне московских стан­дартов. Важно, чтобы инфраструктура социальной поддержки тоже была на уровне. Поэтому мы придаем большое значение открытию новых центров социального обслуживания – таких, как этот центр в Троицке», - сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в центре отличные условия, высокотехнологичное оборудование, заботливый персонал и доброжелательная атмосфера – все, что нужно для того, чтобы люди чувствовали свою защищен­ность и комфорт.

ЦСО «Троицкий» обслуживает жителей Троицка, а также поселений Киевский, Кокошкино, Марушкинское, Первомайское, Новофедоровское, Красно­пахорское, Михайлово-Ярцевское, Десеновское.

Первых посетителей в нем приняли в 2017 году. Ежедневно его посещают от 30 до 50 человек. Имеется отдельный вход, оборудованный пандусами, расширенными проходами, что обеспечивает комфортный доступ маломобильных граждан на креслах-колясках. Также здание оснащено лифтом.

На прилегающей территории оборудована автомобильная парковка со специальными местами для машин инвалидов.

Кроме того, ЦСО «Троицкий» осуществляет социальное сопровождение в рамках городского проекта «Московское долголетие». В настоящее время заявки на участие в проекте подали 845 москвичей старшего поколения, проживающих в Троицке и восьми поселениях, обслуживаемых центром.