РИАМО - 29 июн. Дождливая погода в Центральной России может принести дискомфорт участникам чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в дни матчей 1/8 финала, сообщил журналистам в пятницу руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

По его словам, Росгидромет с 1980 года занимается составлением погодных сводок в дни крупных спортивных мероприятий. Во время ЧМ-2018 на сайте ведомства публикуется актуальная ежечасная информация о погоде во всех городах проведения турнира.

«В ближайшие дни жара в Центральной России заканчивается, уже с половины воскресенья погода будет меняться в сторону ливней, поэтому 1/8 финала будет для кого-то комфортная, для кого-то тяжелая. Оптимально играть при температуре около 20 градусов и относительной влажности 45%», - сказал Яковенко.

По его словам, 30 июня в Казани, где сыграют Франция и Аргентина, ожидается погода без осадков и плюс 30 градусов. В этот же день в Сочи, где встретятся Уругвай и Португалия, температура составит плюс 28 градусов, ожидаются дожди.

«Первого июля, когда играют в Москве Россия и Испания, температура опустится до 27 градусов, но с утра ожидаются ливни, грозы, которые к началу матча закончатся. Будет высокая влажность. Может быть, это нашим игрокам поможет. В Нижнем Новгороде, где сыграют Хорватия и Дания, будет плюс 27 градусов, без осадков», - добавил Яковенко.

Он отметил, что 2 июля в Самаре, где встретятся игроки Бразилии и Мексики, также будет без осадков и около плюс 28-30 градусов. В этот же день в Ростове ожидаются самые тяжелые условия - сборные Бельгии и Японии сыграют при жаре в 37-40 градусов, ожидается гроза.

«Третьего июля будет оптимальный день для футбола. В Санкт-Петербурге будут играть Швеция и Швейцария, температура опустится до плюс 18 градусов, без осадков. В Москве будут играть Колумбия и Англия, будет плюс 20 градусов и небольшой дождик», - заключил Яковенко.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.