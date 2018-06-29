РИАМО - 29 июн. Группа компаний «Черкизово» планирует инвестировать свыше 25 миллиардов рублей в проект завода по производству сырокопченых колбас в поселке Топканово в городском округе Кашира, он будет полностью роботизирован, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Реконструкцию мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки планируется завершить уже в текущем году.

«Это первый этап реализации проекта, в 2017 году на ПМЭФ было подписано соглашение. К 2021 году второй этап будет закончен – это еще 300 рабочих мест. К 2022 году еще один этап прибавит около 100 рабочих мест, инвестиции на первом этапе составили более 6 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций составит более 25 миллиардов рублей. Отдельно по Кашире есть большая программа по строительству индустриального парка, который, мы надеемся, правительство поддержит присвоением статуса ОЭЗ», – сказал Буцаев.

На втором этапе (2021 год) планируется ввести в эксплуатацию завод по производству готовых к употреблению мясных полуфабрикатов (наггетсов, готовых обедов) мощностью до 200 тонн в сутки. Планируемый объем инвестиций – 3 миллиарда рублей.

В 2022 году ГК «Черкизово» намерена ввести в эксплуатацию распределительный центр площадью 65 тысяч квадратных метров с охлаждаемыми складами, а также линией по нарезке и упаковке колбас. Объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей.

А в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию завод по производству ветчин и колбас мощностью до 600 тонн в сутки. В производство инвестируют 10 миллиардов рублей. Стратегическая цель проекта – создать к 2025 году производственный комплекс предприятий пищевой промышленности с совокупной мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки.

Также для поддержания ресурсной базы мясоперерабатывающего производства построят пять бройлерных цехов по 26 птичников каждый (14 тысяч тонн в живом весе в год). Приоритетным местом реализации проекта является территория, где расположен комбикормовый завод группы «Черкизово». Планируемый совокупный объем инвестиций на все пять цехов составит 2,5 миллиарда рублей, а срок реализации определен в 2019-2021 годах.

Реализация всех этапов позволит создать порядка 1,5 тысяч новых рабочих мест.