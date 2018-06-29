РИАМО - 29 июн. Заведующую одним из отделов управления опеки и попечительства в подмосковных Озерах признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности гибель удочеренной девочки, и приговорили к двум годам условно, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Собранные следователем <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заведующей отделом устройства детей, оставшихся без попечения родителей, управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городским округам Кашира и Озеры. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти)», – говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2010 году супруги удочерили ребенка. В процессе воспитания приемные родители систематически истязали девочку. Так, 1 апреля 2016 года приемный отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в очередной раз применил к девочке физическое насилие. В результате пятилетний ребенок скончался от удушения. В целях сокрытия следов преступления супруги сожгли тело убитого ребенка.

Контроль за условиями жизни, содержанием и воспитанием ребенка в этой семье осуществляла заведующая вышеуказанным отделом. В ее должностные обязанности входило ежегодное контрольное обследование в семьях усыновителей с обязательным составлением соответствующих отчетов.

Как установили следователи, от администрации детского сада, в котором воспитывалась девочка, а также от представителей родительского комитета ее группы и от бабушки неоднократно поступали обращения в соответствующий отдел о систематическом избиении ребенка ее отцом, однако должных мер принято не было.

При этом ежегодно составлялись формальные отчеты о результатах обследования условий жизни удочеренной девочки без обязательного выезда по месту проживания семьи в городской округ Озеры. Вместо детального анализа условий жизни ребенка в документах указывалось, что потребности семьи удовлетворены в полном объеме и дополнительная помощь не требуется.

«Приговором Озерского городского суда заведующей отделом опеки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил», – отмечается в материале.

К настоящему времени отчим девочки – Роман Черников – приговорен к 17 годам 6 месяцам колонии строгого режима, мать – Татьяна Черникова – получила по приговору суда 5 лет 6 месяцев колонии общего режима.