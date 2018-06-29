РИАМО - 29 июн. Власти Москвы планируют в ближайшие три года построить еще 9 поликлиник, три подстанции скорой помощи, реабилитационный корпус детского кардиоревматологического санатория «Красная Пахра», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Медицина ТиНАО – одна из сфер, которые потребовали нашего особого внимания после присоединения территорий. Первым делом мы взялись за улучшение ее материально-технической базы. Поставили в больницы и поликлиники новых округов 1,7 тысячи единиц современного оборудования, направили в отдаленные поселения 5 мобильных медицинских комплексов. Построили более десятка лечебных учреждений, в том числе эту подстанцию скорой помощи в Троицке», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что за шесть лет сделано многое, но предстоит сделать еще больше для повышения доступности и качества медицинской помощи москвичам в ТиНАО. В ближайшие три года планируем построить еще девять поликлиник, три подстанции скорой помощи, реабилитационный корпус Детского кардиоревматологического санатория «Красная Пахра».

«Важным событием для жителей новой Москвы и всего столичного здравоохранения станет открытие больницы с родильным домом в Коммунарке», – добавил Собянин.

Мэр осмотрел новую подстанцию скорой медицинской помощи в городе Троицке. Подстанция скорой медицинской помощи №55 на 10 машино-мест была построена за счет средств городского бюджета и передана в эксплуатацию 25 мая. Ранее подстанция находилась на территории больницы Троицка. Общая площадь 3-этажного здания с встроенно-пристроенным 1-этажным гаражом-стоянкой – 2,8 тысячи квадратных метров.

В новом здании подстанции предусмотрены оперативная, медицинская, транспортная части, служебно-бытовые, вспомогательные и складские помещения.

Здесь расположены диспетчерская, кабинеты амбулаторного приема, предрейсового осмотра и медицинской статистики, комнаты отдыха диспетчеров, врачей, среднего медицинского персонала, комнаты выездных бригад, инженерно-технического персонала, психологической разгрузки, помещение хранения и замены расходных материалов и другие.

Открытие новой подстанции позволяет сократить время прибытия скорой к месту вызова в Троицком округе, повысить доступность и качество неотложной медицин­ской помощи для местных жителей.

В целом в ТиНАО в 2017 году среднее время прибытия скорой на место вызова (все вызовы) составило 14,3 минуты (2013 год – 21,2 минуты). Среднее время прибытия на вызовы в экстренной форме – 11,9 минуты (18,5 минут).