РИАМО - 29 июн. Стипендии администрации Балашихи в области культуры и искусства «Юные дарования Балашихи» присудили 25 ученикам детских школ искусств и детской духовой музыкальной школы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На заседании аттестационной комиссии управления культуры администрации Балашихи были рассмотрены заявления и документы от школ искусств и духовой музыкальной школы. По итогам 2017-2018 учебного года 25 ученикам назначена стипендия администрации в области культуры и искусства «Юные дарования Балашихи», – сказала начальник отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации города Марина Чернова.

Он добавила, что стипендия присуждается на один учебный год. Список утвердил глава Балашихи Сергей Юров.

Четыре ученика детских школ искусств Балашихи стали стипендиатами губернатора Московской области Андрея Воробьева – Анастасия Артемова из детской школы искусств №1 имени Г.В. Свиридова, Илона Аникеенко и Александра Ладыженская – из детской школы искусств №8 и Вероника Солнцева из детской школы искусств №7.