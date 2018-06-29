РИАМО - 29 июн. К боковой части пятиэтажного жилого дома на Нижней Первомайской улице в Москве незаконно приделали пристройку, которая создавала угрозу здоровью и жизни жильцов, после предписаний инспекторов ее снесли, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции столицы по недвижимости.

«С боковой части дома незаконно были проведены работы по строительству пристройки – входной группы с обустройством лестничного входа в подвал. часть газовой трубы оказалась внутри входной группы и стала изолирована для обеспечения технического обслуживания. Разрешительная документация, а именно: разрешение Мосжилинспекции на возведение входной группы - отсутствует», - говорится в сообщении.

В настоящее время пристройку демонтировали, потенциальная возможность угрозы разрушения здания и нанесения ущерба здоровью и жизни граждан в случае аварии – утечки газа, предотвращена.

Факт устранения нарушения по адресу: улица Нижняя Первомайская, владение 68/7, подтвердила Госинспекция по недвижимости.