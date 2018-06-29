РИАМО - 29 июн. Мужчину, сообщившего о наличии у него бомбы, задержали в аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы воздушной гавани.

«В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы не было выявлено», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обслуживание рейсов и пассажиров проходит штатно. Все входные группы в аэровокзал работают в обычном режиме.