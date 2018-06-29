РИАМО - 29 июн. В Москве на Борисовских прудах спасатели вытащили тонущего мужчину из воды и передали пострадавшего бригаде медиков, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Мужчину 1976 года рождения вытащили из воды на Борисовских прудах в 800 метрах от спасательной станции», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели оперативно вызвали мужчине бригаду скорой медицинской помощи.