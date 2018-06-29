РИАМО - 29 июн.

Официальное открытие VII фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show состоялось в столичном парке искусств «Музеон», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

На фестивале представлены авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем и цветочные композиции. Также для посетителей запланированы мастер-классы.

«В парке «Музеон» уже традиционно проходит наш замечательный фестиваль, посвященный всему многообразию, которое нам дарит природа и, естественно, всему тому искусству, которое человек придумывает, чтобы дополнить это природное богатство», – сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На открытии фестиваля он зачитал перед присутствующими приветствие мэра столицы Сергея Собянина.

«Это замечательный, незабываемый праздник цветов и главное российское событие в области ландшафтного дизайна. Фестиваль с каждым годом расширяет географию участников, привлекает на свою площадку зарубежных партнеров с мировыми именами и дает новые импульсы в развитии прекрасной индустрии в Москве и в других регионах России», – передал слова Собянина глава столичного департамента культуры.

После вступительных слов Кибовский, директор фестиваля Карина Лазарева и директор парка Горького Марина Люльчук перерезали красную ленточку и официально открыли фестиваль садов и цветов.

В честь чемпионата мира по футболу-2018 на фестивале Moscow Flower Show создали трехметровый футбольный мяч из цветов.

Гости также могут посетить «Театр эмоции» – сад, который разделен на три зоны: грусть, страсть и радость. Актерами там являются растения.

Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города – в парке искусств «Музеон» и в «Зарядье» с 29 июня по 8 июля.

Гостями фестиваля станут известные английские ландшафтные дизайнеры Пол Брукс и Джеймс Александр-Синклер. Они построят свои авторские сады — «Сад Прометея» и Listening garden/Listening theatre.

Впервые на московском фестивале будет участвовать Япония. 5 июля станет тематическим днем этой страны. Посетителей фестиваля ожидает чайная церемония с угощениями от мастеров знаменитой школы Омотэ Сэнкэ — одной из трех главных школ Японии. А также мастер-классы по суми-е (рисование на рисовой бумаге) и вышивке шаров темари.

В программу включены лекции по созданию японского сада. А в парке «Музеон» на одной из главных аллей парка появится японское кимоно из живых цветов.