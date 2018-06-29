РИАМО - 29 июн. ДТП с участием трамвая и автобуса произошло на Ивантеевской улице на востоке Москвы, движение полностью восстановили после аварии, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Около 14:00 в районе дома 23 по Ивантеевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая №46 и автобуса №822. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД. Трамваи №№ 2, 4л, 4п, 7, 29, 46 временно следовали измененными маршрутами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к настоящему моменту движение трамваев полностью восстановлено.