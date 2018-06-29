В этом сезоне в Московской области число пляжей с купанием и зон отдыха у воды достигает более 200, особое внимание при проверках уделяется дежурству спасателей и безопасности зон купания. Корреспондент РИАМО выбрала 10 крупных подмосковных пляжей и узнала, какие развлечения и цены предлагают отдыхающим.

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Пляж «Малибу» на Пироговском водохранилище

© страница Развлекательного комплекса "МАЛИБУ"в соцсети facebook

Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» расположен в зоне отдыха «Бухта радости» на берегу Пироговского водохранилища, оформлен в тропическом стиле. Пляж с белым песком, есть кабинки для переодевания, туалеты, зонтики, лежаки. Зона для купания отгорожена буйками, дно регулярно чистится. Рядом расположено несколько мини-отелей, в том числе «Черная жемчужина», стилизованная под корабль Джека Воробья, рестораны, бары, бассейны и т.п. Работает сауна, прокат спортинвентаря, можно прокатиться на яхте-карете, сдаются в аренду шатры и мангальные беседки, проходят пляжные вечеринки, за расписанием можно следить на сайте.

Где: г.о. Мытищи, деревня Сорокино, ГРК «Малибу»

Вход: 500 – 800 рублей, в стоимость входит пользование шезлонгами, кабинками для переодевания, туалет с кондиционером, аттракционы «Мультитропик», «Cкользкий футбол», детская анимация.

Пляж отеля «Яхонты Авантель Истра»

© Сайт Яхонты Авантель Истра.

Пляж находится на берегу Истринского водохранилища. Чтобы пройти на территорию отеля, можно оформить дневную карту гостя. На песчаном пляже есть лежаки и зонтики, туалеты и раздевалки, работает бесплатный Wi-Fi. Территория для купания огорожена буйками. Можно взять в прокат весельную лодку, покататься на водных лыжах или на гидроцикле. На территории отеля есть SPA, бассейн, сауна, «Панда-парк», настольный теннис, прокат велосипедов, мангальные беседки и т.п. Работает ресторан «Парус» с видом на Истринское водохранилище.

Где: г.о. Истра, д. Лечищево, ул. Песчаная, д. 2а.

Вход: вход на пляж – 300 рублей в день, в высокий сезон – 1000 рублей, дети до 12 лет – бесплатно.

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База отдыха «Троицкое»

© Сайт Базы отдыха "Троицкое".

База отдыха расположена на Клязьминском водохранилище в 12 км от Москвы. Здесь три больших песчаных пляжа и два причала. Есть раздевалки, туалеты, зонтики, отдельная зона для детей. Для желающих переночевать предлагаются 11 коттеджей, на территории работают кафе «Остров» посреди пруда и грузинский ресторан. Доступен прокат лодок, катамаранов, гидроциклов и яхт, аренда мангальных беседок и спортинвентаря, открыт мини-зоопарк.

Где: г. о. Мытищи, село Троицкое, база отдыха «Троицкое»

Вход: бесплатно, въезд на территорию базы – 200 рублей

Пляж оздоровительного комплекса «Клязьма»

© Сайт ОК "Клязьма"

На берегу оздоровительного комплекса «Клязьма» Клязьминского водохранилища есть все, что нужно для отдыха у воды: лежаки, зонтики, раздевалки и туалеты. Работает аренда гидроциклов и даже яхт, можно поиграть в бильярд, настольный теннис, минигольф и пр. Есть мангальные беседки и сауна, детская площадка. Доступны услуги SPA, катание на лошадях, бассейн. Подробный список услуг тут

Где: г. о. Мытищи, п. Поведники

Вход: карта гостя – 700 рублей с 09.00 до 22.00, для детей от 6 до 12 лет – 350 рублей, в цену входит пользование лежаком, полотенцем, участие в анимационных программах, посещение бассейна и тренажерного зала, игровые и тренажерные площадки.

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Городской пляж в Дубне

Песчаный пляж на берегу Волги соответствует необходимым для купания санитарным нормам. Здесь можно отдохнуть и искупаться совершенно бесплатно. Вход в воду плавный, у берега неглубоко, что подходит детям. Дно было проинспектированы водолазами до начала сезона. Есть кабинки для переодевания, несколько зонтиков и лавочек. Установлены ограничительные буйки. Рядом работает палатка с выпечкой и напитками.

Где: г. Дубна, набережная Менделеева, правый берег Волги

Вход: бесплатно

Зона отдыха «Новоалександрово»

© Сайт Зоны отдыха «Новоалександрово»

Большой песчаный пляж на Клязьминском водохранилище оборудован всем необходимым. Воду и песок регулярно чистят. Здесь есть лежаки, зонтики, раздевалки, душевая и туалеты. Кроме того, работает прокат гидроциклов, «бананов» и «таблеток», надувные водные горки «Волна-4» и «Пирамида ацтеков». На территории оборудовано несколько волейбольных площадок, много мангальных беседок, работает ресторан с блюдами узбекской, японской и европейской кухни.

Где: г.о. Мытищи, д. Новоалександрово

Вход: бесплатно, въезд – 200-500 рублей, аренда лежака – 300 рублей.

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Пляж «Фристайл» на карьере в Дзержинском

© Сайт Экстрим-парка "ФРИСТАЙЛ".

На берегу песчаного карьера Земснаряд в районе горнолыжного комплекса, «Фристайл» есть одобренная МЧС зона для купания. Оборудованы раздевалки, туалеты, бесплатные турники и волейбольная площадка. Из платных развлечений – сауна, прокат гидроциклов, катание на водных лыжах, вейксерфинг, тюбинг и проч. Работают профессиональные инструкторы по водным видам спорта, занятия проходят в отгороженной от общего городского пляжа зоне. Можно арендовать беседку с мангалом или перекусить в близлежащем кафе.

Где: г. Дзержинский, ул. Угрешская, 19, комплекс «Фристайл»

Вход: бесплатно

Пляжи отеля «Яхонты. Ногинск»

© Сайт «Яхонты. Ногинск»

В 200 метрах от жилых корпусов на берегу озера Коверши расположено два пляжа. Пляж у главного корпуса оформлен в стиле гавайской деревни, тихий и уединенный. Помимо раздевалок, зонтиков и лежаков, здесь есть небольшой надувной бассейн, работает бар «Лагуна». Второй пляж – «У русского подворья» подходит для малышей, здесь пологий вход в воду. Неподалеку расположены турники и волейбольная площадка, периодически проходит анимация (дискотеки, пляжные вечеринки). Можно взять напрокат надувные матрасы, фрисби, мячи, стилизованную ладью «Яхонтовая». На территории отеля расположены SPA, бильярд, боулинг, можно покататься на лошадях. Чтобы попасть на пляж, не проживая в отеле, надо оформить дневную карту гостя.

Где: Ногинский район, д. Жилино

Вход: «дневная карта гостя» – 800 рублей в день с 09.00 до 23.00, дети 3-5 лет – 50%, аренда полотенца – 50 рублей в день

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Пляж First в Химках на канале им. Москвы

© Сайт пляжа ФЁСТ

Пляж расположен на территории ПКиО им. Толстого в Химках, на берегу канала им. Москвы. Чистый и благоустроенный песчаный пляж оборудован раздевалками, туалетами, спасательными вышками, медпунктом, вода соответствует санитарным требованиям. Лежаки и зонтики – за дополнительную плату. Работает летнее кафе, несколько волейбольных площадок, прокат спортивного инвентаря, отдельная зона с бассейном оплачивается дополнительно. Можно арендовать мангал, покататься на «банане», гидроцикле и т.п. В жару утолить жажду помогут фонтанчики с питьевой водой.

Где: г. Химки, Ленинский пр-т, 2Б.

Вход: бесплатно

Пляж «Суворовские пруды»

Пляж расположен в городском поселении Свердловское. Помимо стандартных туалетов, раздевалок, деревянного пирса и спасательного поста, тут есть площадка для мини-футбола и волейбола, летнее кафе. Зона для купания огорожена буйками.

Где: Щелковский район, п. Свердловский, ул. Суворова, около Монинского ш.

Вход: бесплатно

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