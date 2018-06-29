РИАМО - 29 июн. В районе Филевский парк Москвы подобрали стартовую площадку для строительства жилья по программе реновации, проект находится на разработке, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В районе Филевский парк подобрана одна стартовая площадка для строительства жилья в рамках программы реновации по адресу: Береговой проезд, владение 2; строение 18 и строение 19 с градостроительным потенциалом около 40,2 тысячи квадратных метров», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, в настоящее время проект планировки этой территории находится в разработке.

Хуснуллин напомнил, что всего в районе Филевский парк в программу реновации включено 35 старых домов.

На сегодня в столице утверждено 242 стартовые площадки по программе реновации с градостроительным потенциалом 3,5 миллионов квадратных метров жилья.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5171 дом. Реновация коснется около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.