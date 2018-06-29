РИАМО - 29 июн. В Подмосковье в текущем году добавится более 6 тысяч скотомест благодаря строительству новых ферм и реконструкции существующих, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Мы в этом году планируем открывать новые комплексы, у нас несколько крупнейших проектов находятся в стадии реализации. Мы в этом году ставим цель более 6 тысяч новых скотомест создать на территории региона как за счет нового строительства, так и за счет реконструкции», - сказал Разин.

Он добавил, что в ближайшее время в Пушкинском районе откроется новый роботизированный молочный комплекс.

«Я думаю, что он будет очень интересен. Почти 300 голов новых животных будут содержаться в уникальных условиях и доиться на современных роботах-доерах», - подчеркнул министр.

По его словам, в Подмосковье в ближайшие годы должно добавиться порядка 40 тысяч голов скота.

«Мы должны в ближайшие 3-4 года прибавить еще порядка 35-40 тысяч голов в области, чтобы достигнуть результата в миллион тонн молока», - отметил Разин.