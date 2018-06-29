РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске на Южном обходе завершили работы по освещению дороги, всего установили 463 светильника, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

«Вдоль автодороги «Южный обход города Подольска» установлено 398 опор и 463 светильника. В конструкции светильников предусмотрены датчики освещенности. По их сигналу автоматический контролер выключает фонарь днем и включает его ночью», – говорится в сообщении.

Открытие скоростной трассы «Южный обход Подольска», ведущей из микрорайона Кузнечики на Симферопольское шоссе, состоялось 9 сентября 2016 года. Новая дорога значительно разгрузила улицу Кирова и микрорайон Кузнечики.