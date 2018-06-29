РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. На стадионе «Торпедо» в городском округе Люберцы 30 июня пройдет День Олимпийских видов спорта, в котором примут участие более 500 человек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«30 июня в 11:00 на главном поле стадиона «Торпедо» состоится спортивный праздник «День Олимпийских видов спорта», посвященный международному Олимпийскому дню. На мероприятии задействованы все спортивные и общественные организации округа – более 500 человек», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в программе мероприятия ожидается парад спортсменов всех федераций и спортивных организаций, показательные выступления по разным видам спорта, запуск шаров в небо, турнир по футболу среди представителей спортивных организаций, спортивные эстафеты и выполнение норм ГТО.

«В празднике примут участие 11 спортивных федераций городского округа: волейбола, большого тенниса, чирлидинга, дзюдо; тхэквандо, самбо, футбола, художественной гимнастики, киокусинкай карате, легкой атлетики и тяжелой атлетики, а также четыре спортивные школы и две общественные организации: ЛСО «Зевс» ММА; РосМолСпорт», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в городском округе Люберцы официально представлены 18 олимпийских видов спорта: баскетбол, бокс, борьба, плавание, волейбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, фигурное катание, лыжные гонки.

Международный олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года ежегодно праздновать Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана в связи с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом.