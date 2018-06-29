РИАМО – 29 июн. Чемпионат мира по футболу, который проходит в России, может ускорить рост ВВП страны во втором квартале текущего года, сообщает Газета.ru.

«По оценкам Банка России, вклад чемпионата мира может достичь 0,1-0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года», – заявили в Центробанке.

Данный фактор учтен в прогнозе ВВП, опубликованном в июньском выпуске доклада о денежно-кредитной политике, поясняется в материале.

Кроме этого, ожидается ускорение роста ВВП во втором квартале до 1,8-2,2%.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.