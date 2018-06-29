РИАМО - 29 июн. Олимпийский чемпион Александр Карелин назвал фестиваль национальных видов спорта «Русский мир» площадкой, где дети и подростки могут познакомиться с сильными, уверенными в себе людьми и оценить преимущества активной жизненной позиции и работы над собой, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Карелин направил приветственное письмо гостям и участникам фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», который пройдет 30 июня в подмосковном Сергиевом Посаде.

«Поздравляю с проведением второго фестиваля физической культуры народов России и стран СНГ «Русский мир». Фестиваль – замечательная возможность познакомить детей и подростков с миром сильных, уверенных в себе людей, отличная форма пропаганды правильных ценностей, площадка для обмена опытом и дискуссий о том, как стать убедительнее в представлении преимуществ, которые дают активная жизненная позиция, целеустремленность, любознательность, ежедневная работа над собой и стремление к самосовершенствованию», - отмечается в письме.

Также Карелин пожелал участникам фестиваля «Русский мир» побед, а гостям праздника – хорошего настроения и ярких впечатлений.

Фестиваль культуры народов России и стран Евразии «Русский мир» пройдет в подмосковном Сергиевом Посаде на Благовещенском поле. Участников и гостей фестиваля ждут ярмарка ремесел, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Желающие смогут походить на ходулях, покататься на русских качелях, посостязаться в перетягивании каната, городошном и гиревом спорте и других национальных видах спорта.