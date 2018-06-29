РИАМО - 29 июн. В Москве в настоящее время наблюдаются временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС для всех мобильных операторов, сообщается на сайте Московского паркинга.

«В настоящий момент могут наблюдаться проблемы при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС-сообщения. Технические специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления сервиса», - отмечается в сообщении.

Абоненты всех мобильных операторов для оплаты парковки могут воспользоваться мобильным приложением «Парковки Москвы» при достаточном балансе парковочного счета, паркоматами, личным кабинетом на сайте parking.mos.ru

«По всем вопросам можно обратиться в единый в контакт-центр по телефону: +7(495)539-54-54 или 3210 с мобильного», - добавляется в сообщении.