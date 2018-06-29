РИАМО - 29 июн. Праздник в честь Дня мертвых отметят в Москве в национальном доме болельщиков Мексики в Гостином дворе, на городских улицах карнавал решили не проводить, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы организаторов мероприятия.

Ранее предполагалось, что в пятницу участники карнавала пройдут от Гостиного двора на Красную площадь, где состоится представление в парке футбола FIFA. Далее шествие должно было направиться к храму Василия Блаженного и Спасской башне, а затем вернуться в Гостиный двор.

«У нас изменился маршрут фестиваля. Праздник пройдет в национальном доме болельщиков Мексики», - сказал собеседник агентства.

Во время празднования Дня мертвых люди отдают дань памяти умершим. Праздник популярен во всем мире, а в 2008 году ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества.

15 июня в Гостином дворе открылся национальный дом болельщиков Мексики «Una Probadita de Mexico», дом болельщиков можно посетить в течение всего чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который завершится 15 июля.