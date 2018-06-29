РИАМО - 29 июн. Фермерам новой Москвы в два раза увеличат субсидии в 2019-2021 годах, в этом году на предоставление субсидий выделили 124 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу посетил Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Объезд был приурочен к 6-летию со дня присоединения к Москве новых территорий (1 июля 2012 года). В частности, он осмотрел молочный комплекс «Рыжово» (поселок Вороновское, село Рыжово), который принадлежит ООО «Современные аграрные технологии».

«Когда-то на территории Москвы работали многочисленные сельхозпредприятия. По мере роста города они исчезли. Но после расширения границ города Москва вновь стала регионом сельхозпроизводства. Сегодня на территории ТиНАО действуют порядка 650 товаропроизводителей, в том числе фермерские и подсобные хозяйства. Они поставляют в столицу 85,3 тысячи тонн продовольствия в год. При этом особую роль играет производство молока – на этот продукт приходится 29 тысяч тонн из всего объема поставок», — сказал Собянин.

Он отметил, что правительство Москвы активно поддерживает фермеров, предоставляя субсидии. В 2012-2017 годах из городского бюджета на эти цели было выделено 469 миллионов рублей. В этом году предусмотрено 124 миллиона рублей, но по просьбе сельхозтоваропроизводителей в 2019-2021 годах эту сумму увеличат в два раза.

«Средства пойдут на закупку техники, минеральных удобрений, племенного скота и реализацию молока. В общем – на развитие сельскохозяйственного производства, что принесет пользу москвичам будет способствовать созданию новых рабочих мест в ТиНАО. За 6 лет здесь появилось в общей сложности более 100 тысяч мест приложения труда», — добавил Собянин.

Как уточняется в сообщении, «Рыжово» – высокотехнологичный молочный комплекс, созданный с использованием передовых технологий и достижений АПК. Оснащен современным оборудованием фирмы BouMatik, все производственные процессы автоматизированы.

В 2012-2017 годах агрокомплексу было выделено 249 миллионов рублей субсидий из бюджета Москвы. Эти средства пошли на субсидирование реализации молока, а также на закупку 642 племенных животных и 20 единиц сельхозтехники.