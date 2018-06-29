РИАМО - 29 июн. В научно-исследовательском Московском комплексе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) состоялась образовательная сессия по проекту «Разработка и апробация системы активного контроля мореходности для оснащения маломерных моторных лодок («Нерпа»)», сообщается на сайте ЦАГИ.

«Проект реализуется в рамках совместного взаимодействия с НПО «Юнисап» по государственной программе «Национальная технологическая инициатива» (отраслевой технологический рынок — MariNet). Гостями мероприятия стали студенты Московского авиационного института», – говорится в сообщении.

Проект направлен на разработку интерцепторов NERPA, применение которых на катерах позволяет снизить сопротивление конструкции на 35% и сократить расход топлива на 10%. Специалисты ЦАГИ провели теоретические и практические изыскания, показавшие конкурентные преимущества разработки. Новые интерцепторы предназначены для использования на моторных лодках, составляющих большую часть российского рынка маломерных судов.

«Подобные образовательные сессии позволяют специалистам ознакомить молодежь с передовыми разработками ЦАГИ. Это не просто лекции, а живой диалог со студентами. В ходе мероприятия участники на практическом примере не только разобрали исследовательскую составляющую проекта, но и рассмотрели его с точки зрения правовой охраны и бизнес-планирования», – отметил исполняющий обязанности заместителя начальника отделения гидродинамики и промышленной аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» Сергей Сустин.

Программа визита включала осмотр экспериментальной базы для гидродинамических исследований – гидроканала ЦАГИ длиной более 200 метров для испытаний моделей судов, самолетов и вертолетов.