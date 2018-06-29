РИАМО – 29 июн. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым поздравил его с днем рождения и пожелал успехов на посту президента, сообщает в пятницу Газета.ru.

Путин также выразил надежду на расширение сотрудничества между странами.

«Лидеры подтвердили стремление и далее расширять сотрудничество двух стран в самых различных областях», – сообщается на официальном сайте Кремля.

Помимо телефонного разговора ранее Путин уже направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму.

«В России высоко ценят Ваши усилия по укреплению отношений стратегического партнерства между нашими государствами, взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», – отмечается в телеграмме.

Осень минувшего года Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения и подарил российскому лидеру щенка породы туркменский алабай по кличке Верный.