РИАМО (СТУПИНО) - 29 июн. Четыре предприятия планируется ввести в эксплуатацию в текущем году в городском округе Ступино, сообщил Ступинскому информагентству председатель комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству Иван Паламарчук.

«В 2018 году планируется запустить производства теплоизоляционных материалов – ООО «Инженерно-технический центр», дымоходов из нержавеющей стали – ООО «Феникс Дымоходы», лакокрасочных материалов – ООО «НПО Краско» и производство стальных радиаторов ООО «АФГ РУС», – сказал Паламарчук.

По данным агентства, объем инвестиций в открываемые производства составит 864 миллиона рублей, 190 миллионов рублей, 239 миллионов рублей и 2 миллиарда рублей соответственно. Общее количество планируемых рабочих мест превысит 270.