РИАМО - 29 июн. В подмосковном Жуковском прошла церемония вручения медалей «За особые успехи в учении», медалистами стали 66 выпускников школ города, это порядка 11% закончивших городские школы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Во Дворце культуры прошла церемония вручения медалей «За особые успехи в учении». Медалистами стали 66 человек из 593 окончивших школу в этом году. Наибольшее количество отличников оказалось в лицее №14 — 12 человек, а также в школах №10 и №12, где с медалью выпустились восемь одиннадцатиклассников», - отмечается в сообщении.

Кроме того, «За ответственное отношение к учению, настойчивость и инициативность, упорство в достижении цели, стремление к улучшению результатов и за активное участие в акции «Я помню, я горжусь» благодарственным письмом депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Лидии Антоновой наградили учащегося 11 класса гимназии №1 Александра Студнева.

В ходе церемонии благодарностью Совета Федерации Федерального собрания РФ за высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы образования города Жуковский наградили работников системы образования городского округа: заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №9 Валентину Рыбину, методиста учебно-методического центра городского округа Жуковский Юлию Скворцову, директора школы №13 Елену Тебякину, директора школы №10 Елену Винник и директора лицея №14 Екатерину Шевцову.