РИАМО - 29 июн. В столице открыли новую дорогу М-3 «Украина» – город Московский – Калужское шоссе – Южное Бутово, которая улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Объезд был приурочен к 6-летию со дня присоединения к Москве новых территорий (1 июля 2012 года). Он открыл движение по новой автомобильной дороге М-3 «Украина» – город Московский – Калужское шоссе – Южное Бутово.

«Мы активно работаем над формированием дорожного каркаса новой Москвы. За шесть лет построено более 100 километров дорог городского значения, начиная от реконструкции главной артерии – Калужского шоссе, сооружения путепроводов через железные дороги Киевского и Курского направлений - и заканчивая строительством поперечных связок. Сегодня мы открываем новую дорогу, которая свяжет Киевское, Калужское шоссе и Южное Бутово», — сказал Собянин.

Он добавил, что дорога улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и сделает более доступным для автомобилистов и пассажиров строящийся административно-деловой центр в Коммунарке. Частично разгрузится МКАД от Калужского до Варшавского шоссе.

«Кроме того, с учетом ранее построенного участка дороги и надземного путепровода через железную дорогу Киевского направления – эта дорога обеспечивает выход в Московскую область в район Минского шоссе», — отметил Собянин.

Строительство новой автодороги общей протяженностью 19,6 километра было начато в декабре 2015 года и завершено в июне 2018-го. Количество полос движения – две полосы в каждом направлении. Вдоль трассы обустроены удобные дублеры и съезды, а также тротуары для пешеходов, 33 остановки общественного транспорта, освещение. Установлено 30 светофорных объектов, шумозащитные экраны (в местах примыкания жилой застройки).

Всего в 2012-2018 годах в новой Москве построено 17 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая четыре путепровода через железную дорогу общей протяженностью 101,3 километра.

Всего к 2021 году в ТиНАО будет построено и реконструировано порядка 325 километров автомобильных дорог (включая первый пусковой комплекс ЦКАД, проходящий по территории новой Москвы).

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