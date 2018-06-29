РИАМО - 29 июн. Количество городов-участников Московской олимпиады мегаполисов в 2018 году ожидается в районе 40, сейчас идет активная фаза подачи заявок, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента образования города столицы Игорь Павлов.

По его словам, в 2016 году в Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира приняли 178 участников из 22 городов 18 стран; а в 2017 году - 300 участников из 36 городов из 26 стран.

«Пока не могу сказать окончательно, но сейчас очень активно поступают заявки на Московскую олимпиаду мегаполисов - 2018. По количеству предварительных заявок мы уже понимаем, что общее количество городов-участников будет больше, чем в предыдущие годы», - сказал Павлов.

Согласно данным на сайте мероприятия, олимпиада мегаполисов - это международное командное соревнование, которое по инициативе мэра ежегодно проводится в Москве. В нем участвуют ребята в возрасте 14-18 лет, которые живут в крупнейших городах мира.

Каждый город представляет команда из восьми участников. Им предстоит помериться знаниями физики, химии, математики и информатики. Соревнование состоит из блиц-тура и двух основных.

Основные соревнования различаются в зависимости от предмета: у химиков и физиков есть теоретические и экспериментальные задания, а у информатиков и математиков оба тура предполагают решение задач. Сложность заданий примерно соответствует уровню крупнейших международных олимпиад. Работы участников судит интернациональное жюри, в которое входят крупные ученые и известные преподаватели.