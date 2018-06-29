РИАМО - 29 июн. Два человека, которые пострадали в результате отравления аммиаком на заводе в Раменском районе Подмосковья, остаются в больнице, медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Двое пострадавших в результате отравления на заводе «Моссельпром» продолжают находиться на лечении в Раменской центральной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Оба пациента находятся в отделении терапии», - сказал собеседник агентства.

На заводе «Моссельпром» в Раменском районе 24 июня пострадало четверо рабочих, двое из которых скончались, предположительно, от отравления аммиаком. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.