РИАМО - 29 июн. В подмосковном городском поселении Лотошино в июле начнутся работы по комплексному благоустройству четырех улиц, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров.

В пятницу в городском поселении Лотошино проходит общественный форум «Лотошино - часть Подмосковья: за перемены и развитие».

«Сегодня состоялось заседание рабочей группы, которая создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для того, чтобы мы смогли на месте проконтролировать ход исполнения работ по благоустройству. Как вы знаете, в рамках празднования юбилея городского поселения Лотошино губернатором выделено 200 миллионов рублей. Благоустройство коснется четырех улиц», - сказал Костомаров.

Он уточнил, что работы по комплексному благоустройству затронут улицы Центральную, Почтовую, Школьную и улицу Калинина.

«Архитекторами разработана концепция, в рамках которой постарались учесть все пожелания жителей и особенности территории», - сказал Костомаров.

Он отметил, что в Лотошине будет проводиться общественный контроль за выполнением работ по благоустройству.

«Работы уже начнутся в июле текущего года. В состав рабочей группы вошли представители учреждений, общественности городского поселения Лотошино, жители муниципального образования», - добавил Костомаров.

Как отметил председатель совета депутатов Лотошинского муниципального района Роман Смирнов, программа «Городская среда» имеет большое значение для Лотошина.

«У нас не очень большой поселок, но зато добрый, хороший, с добрыми людьми, жителями. Количество жителей у нас не очень большое, а сумма, которая выделяется, она для нас достаточно существенная. Поэтому мы весьма благодарны», - сказал Смирнов.

Он надеется, что в городском поселении удастся эффективно реализовать выделенные средства.

«Для районного центра поселка Лотошино этот проект очень значимый, охвачено четыре улицы - центр поселка. Будет обустроено и само дорожное покрытие, и тротуары, и элементы озеленения, и освещение уличное, и малые формы. Создается городская среда, которая будет отличаться от остальной части поселения более современными подходами, более своевременными материалами и более значимым архитектурным решением», - добавил депутат Московской областной думы Сергей Юдаков.

В этом году городское поселение Лотошино отметит свое 540-летие.