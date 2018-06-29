РИАМО - 29 июн. На территории новой Москвы за 3 года планируют построить около 70 школ и детских садов, в ТиНАО уже созданы 47 объектов образования благодаря работе города и инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Объезд был приурочен к 6-летию со дня присоединения к Москве новых территорий (1 июля 2012 года). В частности, градоначальник осмотрел новую негосударственную школу «Летово» в поселении Сосенское.

«Создание качественной социальной инфраструктуры – один из приоритетов развития новой Москвы. За 6 лет здесь построено 47 объектов образования, включая 13 школ и 34 детских сада. Это результат совместной работы города и инвесторов, вкладывающих средства в обучение детей», — сказал Собянин.

Он добавил, что школа «Летово» — хороший пример частных инвестиций в будущее. Здесь был проведен международный конкурс на строительство объекта. В результате создан современный кампус мирового уровня, комфортный для учебы, творчества, отдыха, проживания школьников, а также педагогов.

«Мы же, в свою очередь, будем и дальше создавать условия для развития дошкольного и среднего образования ТиНАО. В ближайшие 3 года планируем построить еще 30 школ и 37 детских садов», – отметил Собянин.

Школа-пансион «Летово» – крупный инвестиционный проект в сфере образования, реализованный в 2016-2018 года на средства застройщика – АО «Летово».

Как указывается в сообщении, свою миссию школа «Летово» видит в том, чтобы способным и мотивированным школьникам из разных уголков страны дать возможность получения качественного образования мирового уровня, раскрытия их интеллектуального и творческого потенциала.