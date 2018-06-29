РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске более 130 дорог могут войти в программу ремонта подъездных дорог к СНТ, сообщил председатель комиссии по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и охране окружающей среды Андрей Филимонов.

В Подольске 28 июня прошло итоговое пленарное заседание собрания общественной палаты городского округа Подольск. На нем подвели итоги работы за 2017-2018 годы.

«Согласно договоренности между мэром Москвы и губернатором Московской области создается программа по ремонту подъездных дорог по всем СНТ в Московской области. Городской округ Подольск также активно подключился к этому вопросу. На территории города Подольска включат (в программу ремонта – ред.) около 130 таких дорог», – сказал Филимонов.

По его словам, сложность заключается в том, что много дорог не имеет правового статуса. Они существуют, машины по ним ездят, но относятся к Лесфонду, частным территориям, землям сельскохозяйственного назначения. Выработан определенный механизм, который позволяет эти дороги переводить в категорию общего пользования и использовать именно для подъездов к СНТ.

В рамках партнерства с Москвой правительство Подмосковья подписало соглашение о долгосрочной программе ремонта и строительства дорог к СНТ. Она позволит навести порядок и проложить дороги, чтобы к СНТ ходил общественный транспорт, от домов вывозили мусор. Формируется план работ на предстоящий и 2020 год. Планируется выделить на ремонт 3,3 миллиарда рублей в течение трех лет. Добросовестные жители СНТ, выполняющие своевременный вывоз мусора и имеющие правильно оформленные права на имущество, будут иметь приоритет в очереди на ремонт дорог.