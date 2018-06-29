РИАМО - 29 июн. Родильный дом при больнице имени Н.Э. Баумана в Москве прошел аттестацию на соответствие международному статусу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», это уже пятое медучреждение столицы с таким статусом, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Для получения международного статуса необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию внешними экспертами.

«Работа родильного дома больницы имени Н.Э. Баумана организована в полном соответствии с принципами инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», что означает наличие условий, максимально эффективно поддерживающих грудное вскармливание и круглосуточное совместное размещение матери и ребенка», - отмечается в сообщении.

Как пояснила главный врач больницы №29 имени Н.Э. Баумана департамента здравоохранения Москвы Ольга Папышева, в роддоме создана уникальная служба поддержки грудного вскармливания.

«Уникальность в том, что врачи и медсестры службы занимаются исключительно вопросами грудного вскармливания, и совместно с хирургами больницы имени Баумана лечат лактационные абсцессы амбулаторно и миниинвазивно. Каждая роженица в нашем роддоме получает индивидуальную консультацию специалиста службы поддержки грудного вскармливания», - сказала Папышева.

В прошлом месяце статус «Больницы, доброжелательной к ребенку» получил роддом зеленоградской больницы имени М.П. Кончаловского. На данный момент в Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» имеет также родильный дом №25 больницы №1 имени Н.И. Пирогова, родильный дом при больнице имени В.П. Демихова и родильный дом №4 при больнице имени В.В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы.

«Наша задача – создать максимально комфортные условия для матери и ребенка в столичных роддомах. К решению этой задачи мы подходим комплексно. Так, в наших больницах работают школы для будущих мам и пап, в родильных домах есть консультанты по грудному вскармливанию, врачи читают лекции и проводят курсы для молодых родителей. Все это позволяет нашим родильным домам получать международный статус», - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Работа по созданию в акушерских стационарах благоприятных для грудного вскармливания условий в рамках инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ осуществляется более чем в 22 тысячах больниц в 157 странах мира.