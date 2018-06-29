РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске на Южном обходе убрали знаки ограничения скорости до 50 километров в час, теперь по дороге снова можно ездить 90 километров в час, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В феврале 2018 года, когда на Южном обходе произошло 34 ДТП, власти сделали анализ причин аварийности. Заместитель начальника ОГИБДД провел оперативное совещание с балансодержателем дороги ГБУ МО «Мосавтодор», на котором рекомендовал снизить скорость на данном участке на 10 километров в час, чтобы разрешенная скорость составила 50 километров в час. Ранее на Южном обходе машины могли ездить со скоростью 90 километров в час, как на участке за населенным пунктом.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в ходе совещания рабочей группы по протоколу приняло решение о демонтаже дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (50), на автомобильной дороге Южный обход горокруга Подольск», – говорится в документе.

Данные знаки балансодержатель дороги демонтировал 27 июня текущего года.