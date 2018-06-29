РИАМО - 29 июн. В предстоящие выходные, 30 июня и 1 июля, во время закрытия участка Филевской линии московского метро пассажиры смогут бесплатно пользоваться компенсационными автобусными маршрутами, на участке будут работать два маршрута, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Станции метро «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты 30 июня и 1 июля для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу утром 2 июля.

«Мосгортранс обеспечит проезд пассажиров временно закрытого участка Филевской линии метро в предстоящие выходные, 30 июня и 1 июля. Для горожан организуют два специальных бесплатных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии будут работать более 40 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», - отмечается в сообщении.

Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили».

Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составит не более двух минут.

Подробную информацию горожане смогут найти на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. Кроме того, у временно закрытых станций метро будут дежурить около 100 человек линейного и диспетчерского персонала «Мосгортранса», которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта.