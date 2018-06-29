РИАМО – 29 июн. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила нарушений в повышении тарифов ЖКХ в России, которое произойдет с 1 июля, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом, как отметили в ФАС, это не означает, что жителю России придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на указанную цифру.

С 1 июля в России произойдет очередное повышение коммунальных тарифов.