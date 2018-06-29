РИАМО - 29 июн. С приходом жаркой погоды продавцы кондиционеров и сплит-систем в Москве отметили увеличение спроса, в некоторых компаниях с наступлением летнего сезона продажи кондиционеров выросли на 30%, сообщили РИАМО представители рынка.

После прохладного начала июня в Москву наконец пришла жаркая погода. На этой неделе в столице теплело день ото дня, и уже в пятницу жара в городе может достичь плюс 30 градусов. О том, как погода влияет на продажи кондиционеров, рассказали представители профильных столичных компаний.

«Да, продажи увеличились примерно на 30%. Вообще, так как сейчас лето, у нас есть скидки на кондиционеры, поэтому поток клиентов растет», – отметил сотрудник компании «Ситиклимат».

В фирме «Дас Климат» подтвердили, что с приходом лета число клиентов увеличилось.

По словам представителя компании «Климат М», в сегменте дорогих кондиционеров спрос вырос незначительно, поскольку сейчас покупателей в основном интересуют дешевые варианты, которые продаются в сетевых магазинах бытовой техники и электроники.

«Мы не заметили особого прироста покупателей, так как мы занимаемся продажей дорогих настенных кондиционеров, а сейчас в основном людей интересуют более дешевые напольные кондиционеры», – сказал собеседник агентства.

Также представители рынка сообщили РИАМО, что в начале лета, когда в Москве было прохладно и дождливо, интерес покупателей к кондиционерам был небольшим. Сейчас продажи начали расти.

«Прирост покупателей есть, но не очень существенный. Мы ожидаем приток клиентов в ближайшее время в связи с улучшением погоды», – сказал менеджер компании «Сезон холода».

Такую же тенденцию отметили в интернет-магазине Windnord.ru. Его представитель сообщил, что число покупателей пока увеличилось незначительно.