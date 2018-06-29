РИАМО - 29 июн. Благодаря повышению НДС бюджет Российской Федерации будет ежегодно получать дополнительно около 600 миллиардов рублей, эти средства направят в том числе на развитие экономики, сообщила РИАМО в пятницу заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева.

Законопроект о повышении НДС с 18% до 20% Госдума рассмотрит в первом чтении на заседании 3 июля.

«Повышение НДС принесет в целом бюджету Российской Федерации около 600 миллиардов рублей дополнительно в год. Эти средства федеральное правительство планирует направить на исполнение майских указов президента и на развитие экономики», - сказала Зиновьева.

Она добавила, что повышение НДС не затронет те категории товаров и услуг, которые облагались налогом по льготной ставке.

«Мы сейчас максимально стараемся развивать экспортно-ориентированную экономику, и данное изменение будет выгодно для экспортеров в связи с тем, что будет улучшен порядок и процедура возмещения НДС, потому что часть компаний, которые поставляют высокотехнологичную продукцию на экспорт, они имеют возможность возмещать НДС», - отметила Зиновьева.

По ее словам, в настоящее время предполагается упрощение процедуры возмещения НДС и сокращение сроков ее проведения.

«Будет обеспечено ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм налогов, уплаченных предприятием за три года, с 7 до 2 миллиардов рублей. Соответственно, больше компаний, которые экспортируют, получат право ускоренного возмещения НДС», - добавила Зиновьева.

Она отметила, что налоговый вопрос необходимо рассматривать комплексно.

«Эти налоговые изменения идут в пакете, в том числе, например, предполагается обнуление налога на движимое имущество. Это достаточно хорошая мера, она позволит компаниям снизить свою долговую нагрузку по налогу», - сказала Зиновьева.

Она напомнила, что в Московской области налог на движимое имущество уже отменен на три года, а для некоторых категорий компаний - на пять лет.

По оценке Минфина РФ, изменение НДС будет ежегодно приносить федеральному бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей. При этом в законопроекте предусмотрено сохранение существующих льгот по этому налогу, в том числе на авиаперевозки, продукты и детские товары.