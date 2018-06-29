РИАМО - 29 июн. Заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра столицы от московского городского отделения партии, сообщил РИАМО в пятницу член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Сидоров Ярослав Северович, 1968 года рождения, первый секретарь комитета, член политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России», член политбюро ЦК указанной партии, выдвинут московским городским отделением указанной партии», - сказал Реут.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр, собрав в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

Документы также подали гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов, предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, рок-музыкант Сергей Троицкий и кандидат от Монархической партии Илья Баков.