Подмосковный наукоград Дубна гордится тем, что здесь работали выдающиеся физики-ядерщики, Владимир Высоцкий давал концерты в местном ДК, а в таблице Менделеева есть элемент, посвященный городу – дубний. Дубна стоит на Волге, здесь находится единственный в Московской области речной маяк и самый большой в России памятник Ленину. О том, где искать сердце города, и почему в Дубну переезжают москвичи, рассказала коренная жительница города Анна, которую связывает с Дубной родовая история.

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Из Москвы – в Дубну

В Дубне я оказалась неслучайно, все мои предки были из этих мест. Моя прабабушка и ее родители, бабушки и деды были из деревень на окраинах Дубны: Крияново, Захарково, Троица, Скопинка, Стрелка и других. Современный город поглотил большинство из них.

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on Apr 18, 2018 at 12:17pm PDT

У семьи прабабушки был большой дом в деревне, которая находится на другом берегу реки Дубна от улицы Юркино. Накануне Великой Отечественной прабабушка поступила в саперное училище, и в 1941-м пошла на фронт сапером. Она прошла всю войну и получила звание полковника. За боевые заслуги она получила квартиру в Москве, где в последствии родился ее сын – мой дед, моя мама и я. Так началась московская страничка нашей семьи.

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on May 7, 2018 at 3:47am PDT

В деревне у нас оставался дом 19 века, где я проводила лето со своими многочисленными родственниками. В самой Дубне у тети была квартира, где я бывала на зимних каникулах. Я выросла и выучилась в Москве и после института твердо решила переехать в любимый город, так как в Москве мне было плохо среди бетона и машин. Я переехала в Дубну и ничуть не жалею. Здесь мой дом и моя семья.

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Жить в коттеджах академиков

© группа «Дубна в кадре» в соцсети «ВКонтакте»

К моему большому сожалению, город быстро разрастается, и уже через пару десятков лет тут будет более 100 тысяч жителей. Многие живописные места застраиваются высотками. Район «Большая Волга» давно уже напоминает спальный район Москвы.

Я живу в самом красивом месте города – в институтской части, в старом центре с частными коттеджами-сталинками. Местные называют институтскую часть просто ИЧ. Эти «коттеджи академиков» - главная фишка Дубны. Ваше знакомство с городом не состоится, если вы не полюбовались этими домиками, построенными в стиле сталинского ампира в 50-60-х годах прошлого века.

Раньше в таких коттеджах жили профессора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), внесшие большой вклад в развитие физики элементарных частиц. Именами этих выдающихся ученых названы улицы в старом центре города – улица Флерова, Джелепова, Боголюбова, Франка, Курчатова и других.

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on Apr 6, 2018 at 9:02am PDT

В институтской части Дубны буквально на каждом шагу можно встретить мемориальную табличку, поэтому путеводители по городу рекомендуют держать Википедию наготове. Кстати, часть школьной программы по физике, гуляя по центру Дубны, вы тоже вспомните.

Несколько сталинских коттеджей и сами улочки ИЧ стали героями культового фильма 2000-х «Бригада». Именно в таком коттедже академиков жила скрипачка Ольга Сурикова – возлюбленная главного героя «Бригады». Чтобы показать зрителям, из какой интеллигентной среды вышла героиня, режиссер выбрал именно наши места. А в осенних лесах Дубны часто снимали разные бандитские разборки.

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Любить Высоцкого и ездить на велосипеде

Дубна – город памятников, только в институтской части их великое множество. Например, в окрестностях Дома ученых на улице Жолио Кюри можно увидеть интересную скульптурную композицию – встречу двух ученых Бруно Понтекорво и Венедикта Джелепова. Физики как будто беседуют, причем один из них – с велосипедом. Оба ученых жили и работали в Дубне.

Понтекорво был итальянцем еврейского происхождения. Его считают основоположником физики нейтрино – высоких энергий. Он приехал в Дубну в 1950 году, когда тут еще функционировала засекреченная гидротехническая лаборатория. И, возможно, именно Понтекорво ввел в Дубне моду на велосипеды, ведь и сейчас это очень велосипедный город.

Рядом с ДК «Мир», построенным также в 50-х годах, установлен памятник легендарному Владимиру Высоцкому. Владимир Семенович любил Дубну, частенько приезжал сюда отдыхать и дал несколько крупных концертов и даже посвятил физикам-ядерщикам песню. Аллея, на которой стоит памятник, названа в честь Высоцкого.

На аллее Высоцкого установлено 20 мозаичных панно французской художницы Нади Леже с изображениями деятелей искусства и политики. С этими панно связана интересная история. Они попали в наш город случайно и даже без ведома автора. Когда-то художница подарила свои панно Советскому Союзу, но они очень долго пролежали в запасниках. Когда же художница захотела посмотреть, где размещены ее работы, Дубна «приютила» панно у себя, чтобы не получилось конфуза.

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Волжский маяк и гигантский Ленин

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on Apr 12, 2018 at 12:46am PDT

Памятником можно считать и Большой волжский маяк, который можно увидеть на въезде в город. Именно на этом месте канал имени Москвы впадает в Иваньковское водохранилище – так называемой Московское море. В 1933 году специально для маяка была заказана дорогая линза Френеля. Это единственный речной маяк в Московской области. Маяк стоит в романтичном месте, на узенькой косе, которая разделяет канал имени Москвы и озеро Лебяжье.

Ну и как не сказать о памятнике В. И. Ленину – второму по величине памятнику вождю в СНГ. Его высота вместе с постаментом – 37 метров. Когда-то напротив стоял Сталин, однако его снесли в эпоху Хрущева.

© группа «Дубна в кадре» в соцсети «ВКонтакте»

Памятник Ленину стоит на искусственном острове между плотиной Иваньковской ГЭС и шлюзом Канала имени Москвы. Памятник был возведен в 1937 году к открытию канала Москва – Волга.

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Сердце города и местные привидения

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on May 26, 2018 at 10:29am PDT

У каждого города есть свой исторический символ, своя визитная карточка. И если для москвичей это Кремль, для петербуржцев – Петропавловская крепость, то для дубненцев это Ратмино.

Я очень люблю фотографировать и веду блог «Дубна в кадре» в Instagram и «ВКонтакте». Для меня как для фотографа-любителя самым любимым и важным местом города является церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино. Храм находится в живописном месте впадения реки Дубна в Волгу, на небольшом холме. Он был построен в 1827 году помещиками Вяземскими, владельцами поместья Дубна. Оно сгорело в 1980-х годах, от усадебного дома сохранился лишь винный погреб. Согласно местному поверью, древние дубненские привидения обитают именно здесь.

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on Jun 1, 2018 at 12:34pm PDT

Последним владельцем имения и прилегающих земель был Иван Петрович Любомилов, с личностью которого и связана легенда о призраках. Он приобрел земли Ратмино в 1917 году, и в тот же год, после октябрьского переворота, их лишился. Дальнейшая его судьба точно неизвестна – может быть, уехал в эмиграцию, может, остался и попал в котел репрессий. Есть и версия о том, что он был жестоко убит революционерами прямо в усадьбе, а труп закопан неподалеку в яме.

Когда позже в имении разместилось сельскохозяйственное училище, среди его учеников поползли слухи о том, что призрак бывшего владельца бродит по заросшим аллеям, шурша листьями, скрипит половицами старого барского дома и своим покашливанием до смерти пугает сторожей и задержавшихся преподавателей.

Сегодня на бывшей территории усадьбы расположен Дом отдыха «Ратмино». Говорят, до сих пор отдыхающие и туристы слышат шарканье, кашель, шепот, особенно ночью у развалин бывшего помещичьего дома.

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Московские цены и плохой роддом

Дубна – это современный и быстро развивающийся город. Инфраструктура у нас развита хорошо – есть магазины «Ашан», «Перекресток», кинотеатр, ТРЦ «Маяк», набережная с городским пляжем, парк с детскими развлечениями. В общем, все, что должно быть в современном городе. При этом цены на продукты в Дубне не ниже, чем в Москве. Сэкономить можно разве что на сервисе, но несильно.

Как мама маленького ребенка хочу отметить, что детских площадок у нас много, а вот пандусов для колясок практически нет! В большинство магазинов и домов коляски надо затаскивать по ступенькам.

Медицина, особенно роддом и больница – это отдельная тема и боль горожан – хуже нашего роддома найти сложно! Если посмотреть отзывы в Интернете, они практически все окажутся негативными. Моя личная история родов в Дубне лишь подтверждает этот факт. Поэтому все, кто может, едут рожать в Москву или в Дмитров. При этом в поликлиниках, несомненно, есть хорошие врачи. Я бы отметила с благодарностью нескольких докторов – лора Леонова, психиатра Суровцеву, гинеколога Вишневскую.

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Работать физиками и лириками

A post shared by Дубна В Кадре (@dubna_v_kadre) on Jun 11, 2018 at 12:30pm PDT

В городе находится легендарный ОИЯИ, вокруг которого в 50-х годах и выросла современная Дубна. Это лицо и гордость города. На долю ОИЯИ приходится половина открытий в области ядерной физики в бывшем СССР.

Как знак признания выдающегося вклада Института в современную физику и химию можно расценить решение о присвоении 105-му элементу таблицы Менделеева названия «дубний» по месту расположения института, а 114-му элементу – названия «флеровий» в честь сооснователя ОИЯИ и многолетнего руководителя лаборатории ядерных реакций академика Георгия Флерова, во время его деятельности были синтезированы элементы с номерами от 102 до 110.

В настоящее время в ОИЯИ трудится академик Юрий Цолакович Оганесян, в честь которого назван элемент с номером 118.

Слава института в наше время, конечно, уже не та, что при Союзе, но он продолжает работать. Казалось бы, ОИЯИ для физиков – самое то, приезжай и трудись. Однако сейчас зарплаты обычных сотрудников низкие, хотя институт предоставляет жилье и ипотеку молодым семьям. Мой муж, например, пошел работать программистом в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Дубна». Зарплаты там считаются хорошими, хотя и не идут в сравнение с московскими в этой же сфере. Я работаю педагогом в школе. Разумеется, многие стремятся в Москву за карьерой, но нам важно жить именно здесь, на природе.

© группа «Дубна в кадре» в соцсети «ВКонтакте»

В Дубне можно получить неплохое образование. В городе есть как минимум две достойные школы – № 9 в районе Черная речка и №1 в районе Тридцатка. Уровень остальных десяти школ, по моему мнению, оставляет желать лучшего. В Дубне есть и свой вуз – Международный университет природы, общества и человека «Дубна», который считается относительно хорошим. Однако многие мои ученики, закончив школу здесь, уехали учиться в Москву и Питер.

На левом берегу Волги находится самый большой район города – так называемая Тридцатка, который получил свое название от авиазавода № 30, который работал еще до войны. Сейчас это знаменитое машиностроительное КБ «Радуга», специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. И это еще одна славная страница в истории нашего города.

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Ездить на такси и ждать мост

Дубна – это дальнее Подмосковье, примерно 120 километров от Москвы. Добраться можно разными способами – на электричке, на автобусе или на машине. Под любое расписание можно подстроиться – те же автобусы ходят каждые 40 минут, утром – чаще. Быстрее всего на личном авто – можно уложиться в 1,5 часа, если без пробок. Железнодорожный экспресс до центра Москвы доезжает четко за два часа, обычной электричкой получится дольше. Билет до Москвы стоит 250-320 рублей.

В самой Дубне есть два основных автобусных направления, по которым ходят и автобусы, и маршрутки. К сожалению, они не захватывают отдаленные части города, такие как улица Юркино, жилые комплексы «Ривер Клаб» и «Кентавр» и целый микрорайон города «Подберезье» на Тридцатке. Туда приходится добираться на такси. На мой взгляд, это не очень продуманная система, так как в этих отдаленных частях города живет очень много людей. Ни школ, ни детских садов в этих районах нет.

Состояние дорог в целом хорошее: ремонт проводится каждый год, но, опять же, кроме отдаленных районов. А за городом картина совсем другая. Дорога Дубна – Клетино – Док (Кимры) получила статус худшей дороги в России, и ездить по ней нельзя.

Как и жители Крымского полуострова до недавнего времени, жители Дубны ждут завершения строительства моста. Он соединит два берега Волги. Работы начались в декабре 2016 года и уже к концу этого года должны быть завершены. Длина моста составит 485 метров, по две полосы в каждую сторону. Новый мост соединит проспект Боголюбова и улицу Вернова на правом берегу Волги и съезд к ФОК «Радуга» в районе ОЭЗ «Дубна» на левом берегу и, конечно, заметно улучшит транспортную ситуацию в городе.

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