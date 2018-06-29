РИАМО - 29 июн. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении компании «КАРФОРЮ», которая сформировала оскорбительный образ таксистов в рекламе каршеринга, сообщается на сайте столичного УФАС.

В ведомство поступила жалоба на оператора каршеринга ООО «КАРФОРЮ» за распространение оскорбительной видеорекламы на интернет-ресурсе youtube.com.

«В рекламе были изображены работники службы такси, совершающие агрессивные действия по отношению к клиенту и создающие опасные ситуации. ФАС <…> признала такую рекламу неприличной, оскорбительной и нарушающей нравственные нормы», – говорится в сообщении.

Кроме того, видеоролик формирует впечатление о преимуществе службы каршеринга перед службой такси без каких-либо объективных доказательств.

Ведомство возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 части 3 и части 6 статьи 5 закона о рекламе. Заседание назначено на 17 июля.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.