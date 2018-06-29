РИАМО - 29 июн. В министерстве социального развития Московской области готовится к выпуску электронный каталог лучших социальных практик, которые используют в своей работе подведомственные учреждения министерства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в материале, лучшие практики представили на ярмарке-конкурсе инновационных социальных практик Московской области «Территория социальных инноваций» в Одинцове.

«Каталог создается по многочисленным просьбам посетителей ярмарки, которые готовы использовать их в работе с получателями социальных услуг. Гран-при конкурса получил тренажер экзоскелет, который является инновационным реабилитационным механизмом российских ученых, позволяющим восстанавливать двигательные навыки, утраченные вследствие тяжелых катастроф и других причин», – говорится в сообщении.

По поручению министра социального развития Ирины Фаевской прорабатывается вопрос расширения использования российского изобретения для всех нуждающихся в Подмосковье и других инновационных практик для возможности возвращения к активной жизни людей после травм.