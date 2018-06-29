РИАМО - 29 июн. В пятницу в почтовое обращение в Москве вышли марки, посвященные мозаичному искусству в столичном метро, там изображены сюжеты, представленные на четырех станциях, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«В почтовое обращение 29 июня вышли четыре марки из серии «Монументальное искусство Московского метрополитена». Первые марки серии посвящены мозаичному искусству», - говорится в сообщении.

Почтовые марки размером 50 на 37 миллиметров, номиналом 40 рублей, изданные тиражом по 105 тысяч экземпляров каждая, поступили в продажу в отделения почты.

На марках изображены мозаики на станциях Московского метрополитена: «Церковь святого Трифона» автора Сергея Горяева (станция «Марьина роща»), «Победа в войне 1812 года» автора Зураба Церетели (станция метро «Парк Победы»), «Александр Невский» автора Павла Корина (станция метро «Комсомольская»), «Сутки советского неба» автора Александра Дейнеки (станция метро «Маяковская»).

К выпуску почтовых марок изготовили художественную обложку, тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении Почты России на улице Мясницкой, 26. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.